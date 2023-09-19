بحث تطوير العلاقات الخليجية مع المملكة المتحدة ودول رابطة الكاريبي

وقد‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬وبحضور‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭. ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ونموًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وسبل‭ ‬توسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والسفير‭ ‬جمال‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ورابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وترأس‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي‭ ‬رودولفو‭ ‬سابونج‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتنموية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬زيادة‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬وتبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬والخبرات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للجانبين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬وخطة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ورابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي‭. ‬ووقعها‭ ‬عن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬معالي‭ ‬الاستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬بينما‭ ‬وقعها‭ ‬عن‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬رودولفو‭ ‬سابونج‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬