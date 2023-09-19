بحث تطوير العلاقات الخليجية مع المملكة المتحدة ودول رابطة الكاريبي
التاريخ
9/19/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي عُقد أمس في مقر البعثة الدائمة لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد ترأس وفد مجلس التعاون بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس، وبحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون. بينما ترأس وفد المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
وتم خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الصديقة، والتي تشهد تطورًا ونموًا في كل المجالات في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بأوجه التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المتبادلة.
كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، وسبل توسيع مجالات التنسيق السياسي المشترك على كل المستويات إزاء مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، والسفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
كما شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الكاريبي، والذي عُقد في مدينة نيويورك، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس جانب مجلس التعاون في الاجتماع، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأس وفد رابطة دول الكاريبي رودولفو سابونج الأمين العام لرابطة دول الكاريبي.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مسار العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة دول الكاريبي، وبحث سبل الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، بما يعود بالخير والنماء على الجانبين.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة زيادة التنسيق المشترك بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الزيارات والخبرات بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة للجانبين.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون وخطة العمل المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورابطة دول الكاريبي. ووقعها عن الأمانة العامة معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام، بينما وقعها عن رابطة دول الكاريبي سعادة السيد رودولفو سابونج الأمين العام لرابطة دول الكاريبي.
حضر الاجتماع، سعادة السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
MENAFN19092023000055011008ID1107101782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.