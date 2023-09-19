وزير الخارجية يترأس وفد البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

وقد‭ ‬ضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬ونور‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬أصبح‭ ‬مضطربًا‭ ‬ويشهد‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالنتائج‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬جراء‭ ‬الإعصار‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وأعالي‭ ‬البحار‭ ‬حول‭ ‬الخسائر‭ ‬والأضرار‭ ‬المناخية،‭ ‬وحول‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬نظيفة‭ ‬صحية‭ ‬ومستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإعلاء‭ ‬العدالة‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأزمات‭ ‬والانقلابات‭ ‬والفوضى،‭ ‬مبينًا‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬البلدان‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬فهي‭ ‬تخلق‭ ‬عالمًا‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الإفريقي،‭ ‬وجمهورية‭ ‬السودان،‭ ‬وجمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬والصراع‭ ‬الفلسطيني – الإسرائيلي،‭ ‬وسوريا،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬رأب‭ ‬الصدع‭ ‬وإقامة‭ ‬السلام‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬كلمة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحروب‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والديون‭ ‬وأزمات‭ ‬الطاقة‭ ‬والغذاء‭ ‬والفقر‭ ‬والمجاعة‭ ‬تؤثر‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة،‭ ‬داعيًا‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لاختيار‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬وليس‭ ‬لإشعال‭ ‬نيران‭ ‬العدوان‭ ‬والنزاع،‭ ‬داعيًا‭ ‬القادة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬والالتزام‭ ‬بميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للحرب‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ودولة‭ ‬ليبيا‭ ‬لما‭ ‬تعرضتا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فيضانات‭ ‬وزلازل‭ ‬خلفتا‭ ‬المعاناة‭ ‬والوفيات،‭ ‬داعيًا‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬الإقرار‭ ‬بآثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬المتصاعدة‭ ‬والمتواصلة‭.‬