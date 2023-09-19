Wednesday, 20 September 2023 05:10 GMT

وزير الخارجية يترأس وفد البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/19/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمناقشة‭ ‬العامة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين،‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬وإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬التضامن‭ ‬العالمي‭: ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬خطة‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭ ‬والتقدم‭ ‬والاستدامة‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومشاركة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬ضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬ونور‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬أصبح‭ ‬مضطربًا‭ ‬ويشهد‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالنتائج‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬جراء‭ ‬الإعصار‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬وأعالي‭ ‬البحار‭ ‬حول‭ ‬الخسائر‭ ‬والأضرار‭ ‬المناخية،‭ ‬وحول‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬نظيفة‭ ‬صحية‭ ‬ومستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإعلاء‭ ‬العدالة‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأزمات‭ ‬والانقلابات‭ ‬والفوضى،‭ ‬مبينًا‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬البلدان‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬فهي‭ ‬تخلق‭ ‬عالمًا‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الإفريقي،‭ ‬وجمهورية‭ ‬السودان،‭ ‬وجمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬والصراع‭ ‬الفلسطيني الإسرائيلي،‭ ‬وسوريا،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬رأب‭ ‬الصدع‭ ‬وإقامة‭ ‬السلام‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬كلمة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحروب‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والديون‭ ‬وأزمات‭ ‬الطاقة‭ ‬والغذاء‭ ‬والفقر‭ ‬والمجاعة‭ ‬تؤثر‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة،‭ ‬داعيًا‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لاختيار‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬وليس‭ ‬لإشعال‭ ‬نيران‭ ‬العدوان‭ ‬والنزاع،‭ ‬داعيًا‭ ‬القادة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬والالتزام‭ ‬بميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للحرب‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ودولة‭ ‬ليبيا‭ ‬لما‭ ‬تعرضتا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فيضانات‭ ‬وزلازل‭ ‬خلفتا‭ ‬المعاناة‭ ‬والوفيات،‭ ‬داعيًا‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬الإقرار‭ ‬بآثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬المتصاعدة‭ ‬والمتواصلة‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث