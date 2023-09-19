طالبان بجامعة البحرين يبتكران حاضنة للرضع تسهل علاج اليرقان

وعكف‭ ‬الطالبان‭ ‬إحسان‭ ‬علي‭ ‬الحواج‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬برنامج‭ ‬الهندسة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والطالبة‭ ‬زينب‭ ‬أحمد‭ ‬الصفار‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬مدة‭ ‬فصلين‭ ‬على‭ ‬المشروع‭. ‬وأشرف‭ ‬عليهما‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ربيع‭.‬

وأفادت‭ ‬الصفار‭ ‬بأن‭ ‬المشروع‭ ‬صُمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لحاضنات‭ ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬للمراقبة،‭ ‬وقياس‭ ‬نسبة‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬البيليروبين‮»‬‭ ‬المسبب‭ ‬لحالة‭ ‬اليرقان‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الحاضنة‭ ‬المطور‭ ‬يرسل‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬الممرضين‭ ‬والأطباء‭ ‬المختصين،‭ ‬بحيث‭ ‬تظهر‭ ‬معلومات‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬قياساته،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬التحكم‭ ‬بالعلاج‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الجهاز‭ ‬بتقنية‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭.‬

ويحدُث‭ ‬يرقان‭ ‬الرُّضَّع‭ ‬عادةً‭ ‬لأن‭ ‬كبد‭ ‬الطفل‭ ‬ليس‭ ‬ناضجًا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬البيليروبين‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬الدم‭. ‬وتشير‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النوع‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬من‭ ‬اليرقان‭ ‬يسمى‭ ‬اليرقان‭ ‬الفسيولوجي،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصيب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الحياة‭.‬

وعما‭ ‬يميز‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬قالت‭ ‬الصفار‭: ‬‮«‬ما‭ ‬يميز‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أنظمة‭ ‬مدمجة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬واحد،‭ ‬تتيح‭ ‬قياسات‭ ‬الطفل‭ ‬ومؤشراته‭ ‬الحيوية،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬مراقبته،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬جميع‭ ‬القياسات‭ ‬والمؤشرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقنية‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توفر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحالية‭ ‬مؤشرات‭ ‬محدودة‭ ‬جداً،‭ ‬مثل‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‮»‬‭.‬

ويساعد‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للأطفال‭ ‬الرضع،‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬الإضاءة،‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الضرر‭ ‬أو‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصيب‭ ‬الرضع‭ ‬المصابين‭ ‬باليرقان‭.‬

وأعربت‭ ‬الصفار‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬بإمكانية‭ ‬تحويل‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬منتج،‭ ‬وطرحه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بمساندة‭ ‬الجهات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وإدخاله‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الطالبان‭ ‬مختبرياً،‭ ‬مقدمة‭ ‬شكرها‭ ‬لوزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬للمشرف‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ربيع‭.‬