جامعة البحرين الطبية تعرض خططها المستقبلية للأمين العام لمجلس التعليم العالي

وترأس‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬سعادتها‭ ‬ووفدا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬المراغي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والدكتور‭ ‬حسين‭ ‬محسن‭ ‬حميد‭ ‬العريض،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاعتمادية‭ ‬والتراخيص‭ ‬والأستاذة‭ ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬سالم‭.‬

وقام‭ ‬البروفيسور‭ ‬ناجي‭ ‬علم‭ ‬الدين،‭ ‬أستاذ‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والبروفيسور‭ ‬كاثرين‭ ‬ستراكان،‭ ‬رئيسة‭ ‬كلية‭ ‬التمريض‭ ‬والقبالة‭ ‬والبروفيسور‭ ‬ستيفن‭ ‬أتكين،‭ ‬رئيس‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحوث‭ ‬بعرض‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬ترأس‭ ‬ستيفن‭ ‬هاريسون‭ ‬ميرفيلد،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬المناقشة‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬الجامعة‭ ‬لمبنى‭ ‬أكاديمي‭ ‬جديد‭ ‬يضم‭ ‬ستة‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية‭ ‬للتطوير‭: ‬التدريس،‭ ‬والمحاكاة‭ ‬السريرية،‭ ‬والحياة‭ ‬الطلابية،‭ ‬والبحوث،‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وحفلات‭ ‬التخرج،‭ ‬ومكاتب‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والموظفين‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬برامج‭ ‬طبية‭ ‬جديدة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬اطلاع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬وحدة‭ ‬اللغة‭ ‬والثقافة‭ ‬وقسم‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وعرض‭ ‬نشاطات‭ ‬الحملة‭ ‬الخيرية‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬ابتسامة‮»‬‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬لدعم‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬