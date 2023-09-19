جامعة البحرين الطبية تعرض خططها المستقبلية للأمين العام لمجلس التعليم العالي

جامعة البحرين الطبية تعرض خططها المستقبلية للأمين العام لمجلس التعليم العالي
التاريخ
9/19/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت كلية الجراحين الملكية في أيرلندا -جامعة البحرين الطبية ( RCSI ) سعادة الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي يوم الأحد، في زيارتها الأولى للجامعة.
وترأس البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية الاجتماع مع سعادتها ووفدا من مجلس التعليم العالي الذي ضم الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي، الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي والدكتور حسين محسن حميد العريض، مدير إدارة الاعتمادية والتراخيص والأستاذة المهندسة مريم سالم.
وقام البروفيسور ناجي علم الدين، أستاذ مشارك في الطب ونائب رئيس كلية الطب والبروفيسور كاثرين ستراكان، رئيسة كلية التمريض والقبالة والبروفيسور ستيفن أتكين، رئيس كلية الدراسات العليا والبحوث بعرض الإنجازات والتطورات التي قامت بها جامعة البحرين الطبية والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
كما ترأس ستيفن هاريسون ميرفيلد، المدير الإداري لجامعة البحرين الطبية المناقشة حول مقترح الجامعة لمبنى أكاديمي جديد يضم ستة مجالات رئيسية للتطوير: التدريس، والمحاكاة السريرية، والحياة الطلابية، والبحوث، والمؤتمرات وحفلات التخرج، ومكاتب هيئة التدريس والموظفين والاطلاع على خطط الجامعة في فتح برامج طبية جديدة.
كما تم اطلاع الأمين العام من قِبل وحدة اللغة والثقافة وقسم المشاركة المجتمعية وعرض نشاطات الحملة الخيرية «مبادرة ابتسامة» القائمة في الحرم الجامعي لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في البحرين.
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