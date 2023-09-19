وزير التربية والتعليم يطلع على الخطة التوسعية للكلية الملكية للجراحين

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬الوزير،‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ود‭. ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬المراغي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬بمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬برئاسة‭ ‬البروفيسور‭ ‬كاثال‭ ‬كيلي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم‭ ‬رئيس‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين،‭ ‬والسيد‭ ‬ستيفن‭ ‬هاريسون‭ ‬ميرفيلد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬الوزير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬الكلية‭ ‬التوسعية‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬توسعة‭ ‬مرافق‭ ‬الكلية‭ ‬واستحداث‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬وأهم‭ ‬برامج‭ ‬الكلية‭ ‬ومشاريعها‭ ‬الجارية‭ ‬والمستقبلية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والكلية‭ ‬عبر‭ ‬مضاعفة‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭. ‬