وزير التربية والتعليم يطلع على الخطة التوسعية للكلية الملكية للجراحين
التاريخ
9/19/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بالدور الذي تضطلع به جامعة البحرين الطبية (الكلية الملكية للجراحين – البحرين) في الارتقاء بقطاع التعليم العالي ومخرجاته وتقديم البرامج الأكاديمية النوعية في الطب والعلوم المساندة، مثمنًا شراكة الكلية مع مجلس التعليم العالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى استقبال الوزير، بحضور د. ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي ود. فرزانة عبدالله المراغي الأمين العام المساعد بمجلس التعليم العالي، وفداً من الكلية الملكية للجراحين برئاسة البروفيسور كاثال كيلي نائب رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للكلية بإيرلندا، والبروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين، والسيد ستيفن هاريسون ميرفيلد المدير التنفيذي للكلية.
وقد اطلع الوزير رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي خلال اللقاء على خطة الكلية التوسعية للفترة المقبلة، والتي تتضمن توسعة مرافق الكلية واستحداث أخرى جديدة، وأهم برامج الكلية ومشاريعها الجارية والمستقبلية. كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والكلية عبر مضاعفة البرامج المشتركة التي تستهدف المدارس الثانوية.
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