توقيع عقد إنشاء حديقة سار بكلفة 200 ألف دينار

توقيع عقد إنشاء حديقة سار بكلفة 200 ألف دينار
التاريخ
9/19/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات استمرار مملكة البحرين في إنشاء المشاريع التطويرية وخاصة الخدمية منها، والتي تدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وبما ينسجم مع تطلّعات ومتطلّبات المواطن، باعتباره محور التنمية وأساسها في كافة المشاريع الحكومية والبرامج والمبادرات التطويرية والتنموية الوطنية.
وأوضح أنّ وزارة شؤون البلديات والزراعة ماضية في تنفيذ خططها المتعلّقة بإنشاء الحدائق والمتنزّهات والمرافق العامة في مختلف مناطق مملكة البحرين، وبما يضمن توسيع الرقعة الخضـراء فيها وزيادة نصيب الفرد منها عبر زيادة المشاريع التجميلية والترفيهية، وبما يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.
وكشف وكيل شؤون البلديات عن توقيع عقد إنشاء حديقة سار الواقعة في مجمع 525 على مساحة تبلغ حوالي 3372 , 34 مترا مربعا، بكلفة تصل إلى 200 ألف دينار، مؤكداً قرب البدء في أعمال إنشاء الحديقة والتي ستضم مرافق ترفيهية متنوعة، أبرزها منطقة ألعاب كبيرة ومظللة للأطفال تتوسط الحديقة وبمساحة حوالي 454 مترا مربعا، وملعب متعدد الاستخدام، وحوالي 630 مترا مربعا مساحات خضراء، إضافة إلى تجهيز الحديقة بأجهزة إحماء رياضية.
وأضاف أنّ تصميم الحديقة راعى متطلّبات تكثيف التشجير، حيث ستضم الحديقة 124 شجرة ظلّ متنوعة مثل أشجار اللبخ والنيم والرول، وبالشكل الذي يضمن أن تكون المنطقة الخضراء محيطة بكامل الحديقة لمنح مرتاديها أقصى درجات الراحة والاستجمام، منوّهاً إلى أنّ المشروع يندرج ضمن خطّة التشجير الوطنية الداعمة لاستدامة الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، حيث تم تزويد الحديقة بأنواع مختلفة من الأشجار والأغطية النباتية والشجيرات.
وقال وكيل شؤون البلديات: "تم تجهيز الحديقة بمرافق صحيّة وأجهزة نشر رذاذ المياه البارد، وذلك لتلطيف الأجواء لزوّار الحديقة والمحافظة على صحتهم البدنية، إضافة إلى توفير 14 موقفا للسيارات، ناهيك عن تزويد الحديقة بأجهزة كاميرات مراقبة، وذلك لتوفير أقصى معايير الأمن ومتطلّبات السلامة العامة، وبما يضمن سلامة مرتاديها، ويحافظ على مرافقها ومقتنياتها من التلفيات والأضرار.
بدوره شدد الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية على أنّ حديقة سار المزمع تنفيذها في مجمع 525 تعدّ مشروعاً حضارياً يمثّل استجابة عملية لرغبة وطموح المجتمع المحلي بتوفير مكان مناسب للترفيه الاجتماعي، الأمر الذي يصبّ في تحقيق الرؤى والأهداف والخطط التي يتبناها المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، عبر توفير بيئة صحية حاضنة للأنشطة الترفيهية للمجتمع المحلي، مشيداً بهذا المشروع التنموي المُستدام الذي كان ضمن جملة القرارات والتوصيات التي تبناها المجلس، وعمل على متابعة توفير المتطلبات الإجرائية لإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية للحكومة.
من جهته أشاد عضو الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية طارق الفرساني بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبّي تطلّعات أهالي المنطقة وتحديداً في مجمع 525 في منطقة سار، عبر إنشاء حديقة تضم مجموعة من المرافق والأقسام التي تتوافق مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، وفق أحدث المعايير التنموية، وأعلى مستويات كفاءة وجودة الخدمات المُقدمة بشكل نموذجي ومخرجات ريادية.
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