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توقيع عقد إنشاء حديقة سار بكلفة 200 ألف دينار

9/19/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬استمرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬وخاصة‭ ‬الخدمية‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬تطلّعات‭ ‬ومتطلّبات‭ ‬المواطن،‭ ‬باعتباره‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬وأساسها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬والتنموية‭ ‬الوطنية‭.‬



وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بإنشاء‭ ‬الحدائق‭ ‬والمتنزّهات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬توسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضـراء‭ ‬فيها‭ ‬وزيادة‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬المشاريع‭ ‬التجميلية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭.‬

وكشف‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬إنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬سار‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬525‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬3372 , 34‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬بكلفة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬قرب‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬إنشاء‭ ‬الحديقة‭ ‬والتي‭ ‬ستضم‭ ‬مرافق‭ ‬ترفيهية‭ ‬متنوعة،‭ ‬أبرزها‭ ‬منطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬كبيرة‭ ‬ومظللة‭ ‬للأطفال‭ ‬تتوسط‭ ‬الحديقة‭ ‬وبمساحة‭ ‬حوالي‭ ‬454‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وملعب‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وحوالي‭ ‬630‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬الحديقة‭ ‬بأجهزة‭ ‬إحماء‭ ‬رياضية‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬تصميم‭ ‬الحديقة‭ ‬راعى‭ ‬متطلّبات‭ ‬تكثيف‭ ‬التشجير،‭ ‬حيث‭ ‬ستضم‭ ‬الحديقة‭ ‬124‭ ‬شجرة‭ ‬ظلّ‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬أشجار‭ ‬اللبخ‭ ‬والنيم‭ ‬والرول،‭ ‬وبالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬محيطة‭ ‬بكامل‭ ‬الحديقة‭ ‬لمنح‭ ‬مرتاديها‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬والاستجمام،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المشروع‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬خطّة‭ ‬التشجير‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والتوازن‭ ‬البيئي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تزويد‭ ‬الحديقة‭ ‬بأنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬والأغطية‭ ‬النباتية‭ ‬والشجيرات‭. ‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭: "‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬الحديقة‭ ‬بمرافق‭ ‬صحيّة‭ ‬وأجهزة‭ ‬نشر‭ ‬رذاذ‭ ‬المياه‭ ‬البارد،‭ ‬وذلك‭ ‬لتلطيف‭ ‬الأجواء‭ ‬لزوّار‭ ‬الحديقة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬البدنية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬14‭ ‬موقفا‭ ‬للسيارات،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬الحديقة‭ ‬بأجهزة‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬أقصى‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬ومتطلّبات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬مرتاديها،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬مرافقها‭ ‬ومقتنياتها‭ ‬من‭ ‬التلفيات‭ ‬والأضرار‭.‬

بدوره‭ ‬شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬حديقة‭ ‬سار‭ ‬المزمع‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬525‭ ‬تعدّ‭ ‬مشروعاً‭ ‬حضارياً‭ ‬يمثّل‭ ‬استجابة‭ ‬عملية‭ ‬لرغبة‭ ‬وطموح‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬بتوفير‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬للترفيه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬حاضنة‭ ‬للأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للمجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬التنموي‭ ‬المُستدام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬جملة‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تبناها‭ ‬المجلس،‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬لإدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬للحكومة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬طارق‭ ‬الفرساني‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تلبّي‭ ‬تطلّعات‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬525‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سار،‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والأقسام‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬التنموية،‭ ‬وأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬كفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المُقدمة‭ ‬بشكل‭ ‬نموذجي‭ ‬ومخرجات‭ ‬ريادية‭. ‬

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