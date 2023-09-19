Wednesday, 20 September 2023 12:02 GMT

بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

9/19/2023 3:13:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".
وأوضح الرئيس الأمريكي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "مستعد للعمل مع الصين، لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، فيما تتزايد الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين".
وانطلقت يوم الثلاثاء، أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.
هذا وأعلن البيت الأبيض أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.

MENAFN19092023000208011052ID1107101454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث