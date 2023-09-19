بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع
التاريخ
9/19/2023 3:13:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".
وأوضح الرئيس الأمريكي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "مستعد للعمل مع الصين، لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، فيما تتزايد الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين".
وانطلقت يوم الثلاثاء، أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.
هذا وأعلن البيت الأبيض أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.
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