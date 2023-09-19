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محمد بني هاني .. مبارك المولود الجديد تيم

9/19/2023 3:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء من الصديق محمد محمود بني هاني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، مع قدوم مولوده الأول "تيم"
ألف مبارك قدوم تيم، جعله الله من البارين والصالحين.

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