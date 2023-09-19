محمد بني هاني .. مبارك المولود الجديد تيم
التاريخ
9/19/2023 3:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء من الصديق محمد محمود بني هاني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، مع قدوم مولوده الأول "تيم"
ألف مبارك قدوم تيم، جعله الله من البارين والصالحين.
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