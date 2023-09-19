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مرصد الزلازل الأردني: تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة

9/19/2023 3:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مرصد الزلازل الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 2.7 على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي عربة جنوبي الأردن.
وبين المرصد في توضيح وصل موقع الوكيل الاخباري أنه تم تسجيل الزلزال في تمام الساعة: 10:26:36 بالتوقيت المحلي، وبعمق 2.3km.

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