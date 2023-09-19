مرصد الزلازل الأردني: تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة
التاريخ
9/19/2023 3:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مرصد الزلازل الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 2.7 على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي عربة جنوبي الأردن.
وبين المرصد في توضيح وصل موقع الوكيل الاخباري أنه تم تسجيل الزلزال في تمام الساعة: 10:26:36 بالتوقيت المحلي، وبعمق 2.3km.
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