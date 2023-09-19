وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الإيراني يناقشان الوضع في قره باغ

وقال شويغو في بدء الاجتماع حول المسائل الراهنة: "بالطبع سوريا وأفغانستان، وما يجري اليوم عند جاركم الشمالي قره باغ"، وتابع وزير الدفاع الروسي: "لا يزال هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها اليوم وعلى مدار الغد".

وأشار إلى أن هذه القضايا "تشمل التعليم وتبادل الخبرات وتبادل الوفود والتدريبات البحرية المشتركة".

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على رأس وفد مرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الإيرانية.