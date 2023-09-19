وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الإيراني يناقشان الوضع في قره باغ

وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الإيراني يناقشان الوضع في قره باغ
التاريخ
9/19/2023 3:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الإيراني محمد باقري الوضع في إقليم قرع باغ وسوريا وأفغانستان خلال محادثات التعاون العسكري الثنائي في طهران.
وقال شويغو في بدء الاجتماع حول المسائل الراهنة: "بالطبع سوريا وأفغانستان، وما يجري اليوم عند جاركم الشمالي قره باغ"، وتابع وزير الدفاع الروسي: "لا يزال هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها اليوم وعلى مدار الغد".
وأشار إلى أن هذه القضايا "تشمل التعليم وتبادل الخبرات وتبادل الوفود والتدريبات البحرية المشتركة".
ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على رأس وفد مرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الإيرانية.
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