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حوار خاص للكابتن محمد الخشمان مع المذيعة ميان الحلواني في آخر النهار

9/19/2023 3:13:29 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في حوار تلفزيوني شامل على قناة النهار المصرية، تحدث الكابتن محمد الخشمان عن مشواره المهني والسياسي والاقتصادي. استهل الخشمان حديثه بذكرياته كطيار مقاتل بسلاح الجو الملكي الأردني قبل أن يقرر التوجه نحو عالم الأعمال والاقتصاد.

أشار الخشمان إلى أنه من بيت سياسي وأكد على عمق العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، قائلاً: "لا يمكن فصلهما عن بعضهما". وذكر كيف تمكن من إنشاء "شركة الأردنية للطيران"، التي كانت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وبرغم التحديات التي واجهها، استطاعت الشركة كسب ثقة العالم ونقل قوات حفظ السلام.

ومن النجاح إلى النجاح، انطلقت فكرة تأسيس شركة "الإسكندرية" بالتوازي مع الشركة الأردنية، لتصبح جزءً من مجموعة شركات توظف أكثر من 1200 موظف في الأردن ومصر.

وتحدث الكابتن محمد الخشمان عن أحدث المشاريع والتطلعات التي يسعى لتحقيقها في مجال الطيران والسياحة والمشاريعا لاقتصادية المختلفة، كما دعا الى توطين الاستثمارات العربية إلى دول الاقليم. أكد الخشمان على سعيه الحثيث لتكوين "مظلة للطيران العربي" بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأضاف الكابتن محمد الخشمان أن مظلة الطيران العربي ستساهم بشكل كبير في توجيه الاستثمارات العربية نحو المنطقة العربية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها دورٌ هام في مكافحة الفقر والبطالة التي تشهدها الدول العربية، مما سيعزز من استقرار الدول وتطورها.

في سياق متصل، تطرق الكابتن الخشمان للعلاقة المتداخلة بين السياسة والاقتصاد، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك والتكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان تقدم وازدهار المنطقة العربية.

ومن جهة أخرى، تحدث الكابتن محمد عن حزب الاتحاد الوطني الأردني، مبرزًا مسيرته منذ تأسيسه والانجازات التي حققها الحزب تحت قبة البرلمان. ووصفه بأنه "حزب برامجي" يعمل بجدية واضحة نحو تحقيق أهدافه ورؤيته للمستقبل.
ووضح الكابتن محمد الخشمان دور حزب الاتحاد الوطني الأردني خلال الفترة الحاسمة التي شهدتها المنطقة في ٢٠١٠، ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع مرور الوقت، استطاع الحزب تعزيز مكانته، حيث أصبح في عام ٢٠١١ أحد أبرز الأحزاب السياسية، وتميز بتقديم نتائج استثنائية في انتخابات ٢٠١٣ لمجلس النواب الأردني، بحيث أصبح يمتلك الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب السابع عشر . هذا الدور المتميز مكّن الحزب من المشاركة الفعالة في إجراء التغييرات اللازمة على الساحة السياسية من خلال تعديل مجموعة من القوانين والأنظمة التي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار للأردن.


وشدد على أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يولي الأولوية لتأييد ودعم الشباب في جميع المجالات، معتبرًا أنهم يمثلون نسبة تزيد عن ٦٠٪ من المجتمع. وبالنسبة لتساؤل حول نادي السلط الرياضي، أكد على أهمية تمويل وتعزيز الشباب سواء كان ذلك في المجال الرياضي أو الريادي أو المجتمعي، معتبرًا أن الدعم المقدم للأندية يسهم في تقوية النسيج المحلي، وليس فقط في الأردن. وأشار إلى التوجيهات التي قام بها بخصوص دعم شركة الإسكندرية للمجتمع المحلي المصري.

حول موضوع البطالة، أكد الخشمان على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجلب الاستثمارات لانها الحل الوحيد لحل مشكلة البطالة في العديد من الدول العربية. وأشاد بدعم مصر للمستثمرين من خلال التشريعات والقوانين المحفزة.

وفي نهاية المقابلة، رداً على سؤال عن ترشحه للانتخابات المقبلة، أوضح الخشمان أنه لن يترشح وسيترك المجال للشباب لصياغة مستقبلهم.

وعن الكابتن زهير الخشمان، أوضح أنه هو من يدير المجموعة حاليًا، مشيدًا بقدراته الاقتصادية وتوقعاته لمشاركته السياسية المستقبلية.

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية العمل المشترك والتواصل بين الدول العربية لتحقيق التكامل والتقدم المرجو للمنطقة. وأثار اللقاء ردود فعل إيجابية واسعة بين المشاهدين الذين أشادوا برؤية وتوجهات الكابتن محمد الخشمان لخدمة الاقتصاد الإقليمي وتوطين الاستثمارات العربية في دول الاقليم.

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