مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين
التاريخ
9/19/2023 3:13:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في مرصد الزلازل الأردني ان الزلزال الي سجل في منطقة وادي عربة صباح اليوم " غير محسوس" ولم يشعر احد به .
واضاف المصدر في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان المصطلح الذي يطلق على هذه الحالة " هزة ارضية " وليس زلزالاً ، خاصة ان المنطقة تعرضت بفترات سابقة لمثل هذه الهزات ولم يتم الحديث عنها .
واكد المصدر على عدم خطورة مثل هذه الهزات والتي لا يشعر الاهالي بها ، مشيرا انه عادة لا يتم الاعلان عن مثل هذه الهزات عبر وسائل الاعلام ، مؤكداً انها لا تستدعي الخوف والذعر .
الى ذلك سجل زلزال في منطقة وادي عربة في جنوب الأردن بقوة 2.7 على مقياس ريختر، الثلاثاء، بحسب ما ذكر مرصد الزلازل الأردني.
وقال المرصد في بيان: "تم تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة اليوم الثلاثاء قرابة الساعة 10:26 صباحا" على عمق 2.3 كلم.
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