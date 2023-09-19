الدفاع الأذرية تعلن تدمير محطة رادار تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ

الدفاع الأذرية تعلن تدمير محطة رادار تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ
التاريخ
9/19/2023 3:13:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأذرية اليوم الثلاثاء تدمير محطة الرادار P-18 التابعة للقوات المسلحة الأرمنية في إقليم قره باغ الجبلي.
وجاء في بيان الوزارة: "في الـ 19 من سبتمبر 2023 دمرت القوات الأذرية بضربة ناجحة محطة رادار من طراز P-18 تابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأرمنية داخل الأراضي الأذربيجانية في محيط منطقة خوجافند، حيث تنتشر وحدة حفظ السلام الروسية مؤقتا".
وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.
روسيا اليوم
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