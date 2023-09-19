الدفاع الأذرية تعلن تدمير محطة رادار تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ

وجاء في بيان الوزارة: "في الـ 19 من سبتمبر 2023 دمرت القوات الأذرية بضربة ناجحة محطة رادار من طراز P-18 تابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأرمنية داخل الأراضي الأذربيجانية في محيط منطقة خوجافند، حيث تنتشر وحدة حفظ السلام الروسية مؤقتا".

وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.



روسيا اليوم