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اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

9/19/2023 3:13:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انتهاء فعاليات درب الأمان 3 الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة.

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