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مستوطنون يهدمون خيمة سكنية وحظيرة أغنام جنوب الخليل

9/19/2023 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية وحظيرة أغنام، في حين نصب جنود الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية على مداخل ومخارج مدينة الخليل وبلداتها الجنوبية.
وأفاد مصدر، بأن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة "العين البيضاء"، وهدموا خيمته السكنية وحظيرة للأغنام، وشرّدوا عائلته وأطفاله.
كما رعى مستوطنو مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، أغنامهم في أراضٍ مزروعة بالزيتون تعود لعائلة الجبارين.

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