الملك: الأردن ملتزم بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة

الملك: الأردن ملتزم بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة
التاريخ
9/19/2023 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الضبابية إن استمرت تحيط بمستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي للصراع.
وبين جلالته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين“نحن نرى الإسرائيليين ينخرطون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من ممارسة الحق ذاته في التعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها.”
وتسائل“كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت؟ أين التضامن الدولي المطلوب ليعطي قرارات الأمم المتحدة المصداقية بالنسبة لمن يحتاج مساعدتنا؟”.
وشدد على أنه“ما زالت القدس بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين. وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة.
وتابع“علينا حماية الشباب الفلسطينيين من المتطرفين الذين يستغلون إحباطهم ويأسهم، وذلك عبر ضمان استمرار انخراطهم في المدارس التي ترفع راية الأمم المتحدة، وإلا فسيكون البديل رايات الإرهاب والكراهية والتطرف”.
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