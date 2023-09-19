شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين
التاريخ
9/19/2023 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.
وأفادت وزارة الصحة، بأن شهيدين و12 إصابة على الأقل، وصلوا مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في جنين، فيما وصلت 3 إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.
وأكدت مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.
وفا
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