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شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

9/19/2023 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.
وأفادت وزارة الصحة، بأن شهيدين و12 إصابة على الأقل، وصلوا مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في جنين، فيما وصلت 3 إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.
وأكدت مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.

وفا

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