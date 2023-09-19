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الملك: إستحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع في ظل استمرار الضبابية بمستقبل الفلسطينيين

9/19/2023 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، اليوم الثلاثاء.
وقال جلالته، إنه عندما تفوق الكوارث الوصف، فإننا نلتفت إلى الإحصائيات المروعة، وهذا العام، يواجه أكثر من 345 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي أو الجوع بشكل يومي، مؤكدا أن من بين الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر، 108 ملايين لاجئ من الذين نزحوا قسرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها.وتساءل جلالته: هل سيقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين، ويترك أسر اللاجئين تجد نفسها مجبرة على إرسال أطفالها إلى العمل بدل الدراسة؟.وأضاف إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة، ولكن وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم.وقال الملك” نحن الأردنيون جادون في القيام بواجبنا تجاه المحتاجين، ونبذل كل ما في وسعنا لتأمين حياة كريمة للاجئين”.
وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد جلالة الملك، أننا نرى الإسرائيليين ينخرطون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من ممارسة الحق ذاته في التعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها، متسائلا : كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت؟ أين التضامن الدولي المطلوب ليعطي قرارات الأمم المتحدة المصداقية بالنسبة لمن يحتاج مساعدتنا؟.
إنهم إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية وشركاؤنا في عالمنا ولا مجال أمامنا إلا أن نعيد بناء الثقة وأن نعمل في تضامن لنتمكن من صناعة المستقبل الذي تطمح به وتستحقه شعوبنا لا يمكننا أن نسمح بضياع جيل بأكمله ونحن في موقع المسؤولية” .

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