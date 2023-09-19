Wednesday, 20 September 2023 12:01 GMT

هدية من رجل عربي إلى زوجته تثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل- صورة

9/19/2023 3:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق هدية "رومانسية" غريبة من نوعها، من رجل لزوجته تعبيرا منه عن حبه لها، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الصورة التي ظهرت فيها الهدية، وهي عبارة عن 4 خواتم مرفقة برسالة كتب فيها: " سألبسك 4 خواتم لأحلل الشرع بك..لا امرأة قبلك ولا امرأة بعدك..أحبك".
وحققت التدوينة الأساسية للصورة أكثر من مليون وربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بينما تباينت التعليقات عليها، حيث أعرب البعض عن إعجابه بحب الرجل لزوجته متمنين لهما السعادة الدائمة، فيما رأى آخرون أنها مبالغة ورومانسية غير واقعية.

روسيا اليوم

MENAFN19092023000208011052ID1107101442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث