هدية من رجل عربي إلى زوجته تثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل- صورة

وتداول نشطاء مواقع التواصل الصورة التي ظهرت فيها الهدية، وهي عبارة عن 4 خواتم مرفقة برسالة كتب فيها: " سألبسك 4 خواتم لأحلل الشرع بك..لا امرأة قبلك ولا امرأة بعدك..أحبك".

وحققت التدوينة الأساسية للصورة أكثر من مليون وربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بينما تباينت التعليقات عليها، حيث أعرب البعض عن إعجابه بحب الرجل لزوجته متمنين لهما السعادة الدائمة، فيما رأى آخرون أنها مبالغة ورومانسية غير واقعية.

روسيا اليوم