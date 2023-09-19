هدية من رجل عربي إلى زوجته تثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل- صورة

هدية من رجل عربي إلى زوجته تثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل- صورة
التاريخ
9/19/2023 3:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق هدية "رومانسية" غريبة من نوعها، من رجل لزوجته تعبيرا منه عن حبه لها، ما أثار تفاعلا كبيرا.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الصورة التي ظهرت فيها الهدية، وهي عبارة عن 4 خواتم مرفقة برسالة كتب فيها: " سألبسك 4 خواتم لأحلل الشرع بك..لا امرأة قبلك ولا امرأة بعدك..أحبك".
وحققت التدوينة الأساسية للصورة أكثر من مليون وربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بينما تباينت التعليقات عليها، حيث أعرب البعض عن إعجابه بحب الرجل لزوجته متمنين لهما السعادة الدائمة، فيما رأى آخرون أنها مبالغة ورومانسية غير واقعية.
روسيا اليوم
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