محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة

محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة
التاريخ
9/19/2023 3:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات ثنائية بشأن تعزيز المبادرات في مجال الهجرة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: "التقيت نظيري الجزائري الوزير أحمد عطاف"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكتب الوزير تاياني على موقع "إكس": "نحن نواصل العمل معا بصفتنا إيطاليا والجزائر"، بهدف "تعزيز المبادرات في مجال الهجرة ولوقف ورود الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط".
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