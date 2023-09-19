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محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة

9/19/2023 3:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات ثنائية بشأن تعزيز المبادرات في مجال الهجرة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: "التقيت نظيري الجزائري الوزير أحمد عطاف"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكتب الوزير تاياني على موقع "إكس": "نحن نواصل العمل معا بصفتنا إيطاليا والجزائر"، بهدف "تعزيز المبادرات في مجال الهجرة ولوقف ورود الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط".

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