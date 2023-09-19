بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتنظيف مناهل تصريف مياه الإمطار



وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي أن كوادر قسم الصيانة بالكشف على هذه المناهل في جميع مناطق لواء الرصيفة وإزالة المخلفات والأتربة منها والتأكد من فتحها لتصريف المياه وديمومة عملها.



وأشار إلى أن العمل مستمر خاصة مع قرب دخول موسم الشتاء وتوقع تعرض المنطقة لحالات من عدم الاستقرار الجوي التي تجلب امطارا غزيرة الأمر الذي يدفع للاستعداد مبكرا لحماية المواطنين وممتلكاتهم، داعيا المواطنين الى عدم رمي النفايات والمخلفات قرب العبارات ومناهل التصريف.



من جهة أخرى،قال الزيناتي ان كوادر قسم المرور في البلدية باشرت اعمال صيانة وتخطيط ممرات المشاة في الطرق الرئيسية اضافة لتركيب الشواخص الإرشادية على الطرقات في كافة مناطق اللواء وبالتعاون مع فريق كن عونا التطوعي ضمن التجهيزات المرورية لتسهيل حركة المشاة والمركبات وتزامنا مع بدء تطبيق مخالفات السير حسب قانون السير الجديد