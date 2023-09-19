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الإمارات تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

9/19/2023 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، طرح سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن العائد على السندات بلغ 4.91%، ما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
ووفقا للبيان سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين إقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليارات دولار، ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار، بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.

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