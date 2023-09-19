4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع





علامات نقص فيتامين د عند الرضع

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، يشمل التعرض المناسب لـ أشعة الشمس، والتغذية الصحية، وتناول مكملات فيتامين د.

يوجد عدد من المكملات التي تحتوي على فيتامين د المتاحة لعلاج نقص فيتامين عند الرضع. لإعادة مستوى فيتامين د إلى المستوى الطبيعي.



يجب تناولها تحت إشراف الطبيب، وبالجرعات الموصى بها، ومن أعراض نقص فيتامين د عند الرضع، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل ما يلي :

_ تأخر المشي.



_ تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة.

_ تأخر ظهور الأسنان .

_ تأخر إغلاق فاصل الرأس اللين (اليافوخ).

