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4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع

9/19/2023 3:08:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يمكن لنقص فيتامين د عند الرضع أن يسبب لهم مشاكل صحية؛ حيث أن لبن الأم لا يحتوي على فيتامين د. لذا فإن الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية يجب أن يحصلوا على مكملات فيتامين د.


علامات نقص فيتامين د عند الرضع

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، يشمل التعرض المناسب لـ أشعة الشمس، والتغذية الصحية، وتناول مكملات فيتامين د.

يوجد عدد من المكملات التي تحتوي على فيتامين د المتاحة لعلاج نقص فيتامين عند الرضع. لإعادة مستوى فيتامين د إلى المستوى الطبيعي.

يجب تناولها تحت إشراف الطبيب، وبالجرعات الموصى بها، ومن أعراض نقص فيتامين د عند الرضع، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل ما يلي :

_ تأخر المشي.

_ تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة.

_ تأخر ظهور الأسنان .

_ تأخر إغلاق فاصل الرأس اللين (اليافوخ).

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