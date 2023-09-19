كيتو لا يناسب الطفل المصاب بالسكري
التاريخ
9/19/2023 3:08:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ليست جيدة للأطفال والمراهقين المصابين بالسكري من النوعين الأول والثاني.
وشجّعت توصيات الأكاديمية الأسر على التركيز على التخلص من الكربوهيدرات "السيئة"، مثل المشروبات السكرية والحلويات، والأطعمة المصنّعة.
وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن يحصل الأطفال على ما يكفي من الكربوهيدرات الصحية، بما في ذلك الخضراوات، والبقول، والحبوب الغنية بالألياف.
ويعتبر نظام "كيتو" الغذائي رائجاً بين البالغين، وبحسب "هيلث داي"، يضع النظام قيوداً على الكربوهيدرات حيث يصل الحد الأقصى لاستهلاكها 20 غراماً فقط، أي ما يعادل نصف كوب من الأرز الأبيض.
وأشار التقرير إلى "أن مصدر القلق الكبير هو أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ستؤدي إلى نقص العناصر الغذائية لدى الأطفال خلال فترات النمو الحرجة".
وقالت الدكتورة تمارا حنون، الباحثة المشاركة في التقرير: "بعض الآباء قد يكونون مهتمين بالاعتماد على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لإدارة مرض السكري لدى أطفالهم، التخلص من المشروبات المحلاة بالسكر طريقة رائعة للبدء".
وأوضحت: "قد يكون من الصعب على العائلات تناول طعام جيد بميزانية محدودة، لكن الاستغناء عن المشروبات السكرية لا يكلف شيئاً".
وأشار التقرير إلى المخاطر المحتملة للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات للأطفال، مثل نقص المغذيات، وتوقف النمو أو نمو العظام، وانغماس الأطفال في ثقافة الأطعمة التي تؤدي إلى عدم الرضا عن الجسم.
MENAFN19092023000151011027ID1107101390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.