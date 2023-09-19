استمتعي ببشرة فاتحة في الصيف مع أقنعة الوجه اللطيفة

استمتعي ببشرة فاتحة في الصيف مع أقنعة الوجه اللطيفة
التاريخ
9/19/2023 3:08:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عندما تهملين روتين العناية بالبشرة في الصيف، ستصبح بشرتك سيئة للغاية، مثل عدم وضع واقي الشمس، وعدم الاهتمام بوضع أقنعة الوجه بانتظام، وما إلى ذلك، وفي هذا المقال سنقدم لكِ أقنعة طبيعية للعناية بالبشرة.
قناع الليمون الصيفي لتبييض البشرة:
1. مكونات قناع الليمون للوجه:
1_ 1 ليمونة، عصير.
2_2 ملاعق كبيرة زبادي.
3_ 2 ملاعق صغيرة دقيق.
4_ 3 قطرات من بيروكسيد الهيدروجين.
خطوات عمل قناع الليمون للوجه:
1_نخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط عجين.
2_ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة ثلث ساعة.
3_نغسل البشرة بالماء الدافئ.
2. قناع الزبادي الصيفي لتبييض البشرة:
مكونات قناع الزبادي للوجه:
1_ 2 كوب حليب.
2_ 1 كوب ماء ورد.
3_قطعة صابون مبشورة.
4_ 1 علبة غسول مغربي أبيض .
طريقة عمل قناع الحليب:
1_نضع الحليب على النار حتى يغلي.
2_أزيلي الكريمة مع الحليب.
3_أضيفي ماء الورد إلى الحليب ثم أضيفي الصابون المبشور وحركي.
4_أضيفي المستحلب الأبيض المغربي إلى خليط الزبادي.
5_ اتركي الخليط يبرد ويصبح كريمياً.
6_نطبق القناع على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.
7_نغسل البشرة بالماء الدافئ.
وأخيرا، نأمل أن تستمتع بهذا المقال.
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