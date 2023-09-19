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استمتعي ببشرة فاتحة في الصيف مع أقنعة الوجه اللطيفة

9/19/2023 3:08:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عندما تهملين روتين العناية بالبشرة في الصيف، ستصبح بشرتك سيئة للغاية، مثل عدم وضع واقي الشمس، وعدم الاهتمام بوضع أقنعة الوجه بانتظام، وما إلى ذلك، وفي هذا المقال سنقدم لكِ أقنعة طبيعية للعناية بالبشرة.

قناع الليمون الصيفي لتبييض البشرة:

1. مكونات قناع الليمون للوجه:

1_ 1 ليمونة، عصير.

2_2 ملاعق كبيرة زبادي.

3_ 2 ملاعق صغيرة دقيق.

4_ 3 قطرات من بيروكسيد الهيدروجين.

خطوات عمل قناع الليمون للوجه:

1_نخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط عجين.

2_ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة ثلث ساعة.

3_نغسل البشرة بالماء الدافئ.

2. قناع الزبادي الصيفي لتبييض البشرة:

مكونات قناع الزبادي للوجه:

1_ 2 كوب حليب.

2_ 1 كوب ماء ورد.

3_قطعة صابون مبشورة.

4_ 1 علبة غسول مغربي أبيض .

طريقة عمل قناع الحليب:

1_نضع الحليب على النار حتى يغلي.

2_أزيلي الكريمة مع الحليب.

3_أضيفي ماء الورد إلى الحليب ثم أضيفي الصابون المبشور وحركي.

4_أضيفي المستحلب الأبيض المغربي إلى خليط الزبادي.

5_ اتركي الخليط يبرد ويصبح كريمياً.

6_نطبق القناع على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.

7_نغسل البشرة بالماء الدافئ.

وأخيرا، نأمل أن تستمتع بهذا المقال.

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