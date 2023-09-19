الفيحاء السعودي يخسر أمام أهال التركماني

الفيحاء السعودي يخسر أمام أهال التركماني
التاريخ
9/19/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سقط فريق الفيحاء السعودي في فخ الخسارة أمام مضيفه أهال التركمانستاني (0-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عشق آباد، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وجاء هدف المباراة الوحيد لفريق أهال بشباك الفيحاء بواسطة لاعبه إلمان تاجايو بالدقيقة 51، ليحقق الفريق التركماني فوزه الأول في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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