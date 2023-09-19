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الفيحاء السعودي يخسر أمام أهال التركماني

9/19/2023 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سقط فريق الفيحاء السعودي في فخ الخسارة أمام مضيفه أهال التركمانستاني (0-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عشق آباد، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.


وجاء هدف المباراة الوحيد لفريق أهال بشباك الفيحاء بواسطة لاعبه إلمان تاجايو بالدقيقة 51، ليحقق الفريق التركماني فوزه الأول في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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