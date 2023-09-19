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وزير الخارجية يشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى قضية سد النهضة

9/19/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماعاً مع Gordan Grlić Radman وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكري قدم لنظيره الكرواتي التهنئة لنجاحات الحكومة الكرواتية المتتالية على مسار التكامل الأوروبي، انتهاءً بعضويتها بمنطقتي الشنجن واليورو في الأول من يناير من العام الحالي.



وكشف المتحدث الرسمي أن اجتماع الوزيرين تناول ترتيب عدد من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، ومن بينها تلبية الدعوة الموجهة إلى الوزير شكري لزيارة كرواتيا بهدف عقد جولة المشاورات السياسية القادمة في زغرب، إلى جانب دعوة الوزير الكرواتي للمشاركة في الدورة المقبلة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. كما شهد اللقاء تباحث الطرفين بشأن تبادل التأييد بين البلدين حيال الترشيحات في عدد من المحافل الدولية.



وأضاف أبو زيد، أن الوزير سامح شكري أشاد بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تضاعف ليصل إلى قرابة نصف مليار دولار بفضل صادرات الغاز والأمونيا المصرية عام 2022، معرباً عن تطلعه لزيادة حركة التجارة بين مصر وكرواتيا والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة.



ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمينه لتنامي أطر التعاون بين البلدين، مشيراً إلى إمكانات تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي للتغلب على التبعات السلبية للأزمات الدولية الراهنة، بالاضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة للاستفادة مما أصبحت عليه كرواتيا من مركز للطاقة في القارة الأوروبية.



هذا واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن الوزير شكري ثمَّن أيضاً مواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، لاسيما مواقفها من قضية سد النهضة، فضلاً عن دورها الداعم للأمن والاستقرار الدوليين.









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