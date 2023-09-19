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نقابة الزراعيين: مليون مهندس زراعي يؤيدون ترشح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة

9/19/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) اجتمع اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعي ، وقد قرر المجلس مناشدة وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورة رئاسية جديدة، من أجل الاستقرار، واستكمال المشروعات التنموية للجمهورية الجديدة.

وجاء بيان النقابة: "وها هو نداءهم.. سيادة الرئيس باسمى كنقيب عام الزراعيين وزملائى أعضاء مجلس النقابة العامة وزملائى رؤساء فروع النقابة ل 27 محافظة وهيئات المكاتب، والجمعيات العمومية للزراعيين وجموع المهندسين الزراعيين بمصر والبالغ عددهم مليون مهندس زراعي، الرئيس / عبد الفتاح السيسي أتممت فترة رئاسة حالية ونحن على أبواب فترة رئاسية جديدة وقد عاش الشعب المصري معك أكبر تحديات تمس أرض الوطن في الهجمة الشرسة بالمرتزقة تحاول نزع سيناء من أرضها المباركة التي عاش فيها الرئيس السيسي مقاتلاً ورئيسا للمخابرات الحربية ذراع مصر الوطني اليقظ، ثم قائداً شعبياً خرجت جموع الشعب المصرى لشوارع مصر تملأ ربوعها وشوارعها تحمل شعار الشعب والجيش يد واحدة وانتصرت مصر بك ومعنا وطالبتك الجماهير آنذاك أن تتولى رئاسة مصر في لحظة من أصعب وأدق التحديات لمصر ، فسر على بركة الله، والله يحفظك ويرعاك ونلتقي قريباً على صناديق انتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان: "نرحب فيها بالمتنافسين مع الرئيس السيسي رغم أن أصوات الزراعيين والفلاحين وعمال الزراعة سوف تهتف كلها يا رجال ونساء العالم انظروا أن الجماهير تزحف لاختيار من عرفنا، وعرفناه ورفق بنا فأحببناه وعطف علينا فأكبرناه فهل يمكن لنا أن ننساه لا وألف لا سر يا سيسي على بركة الله ونحن معك وأمامك وخلفك".


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