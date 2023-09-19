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الجزائر ترحب بمقترح إنشاء اتحاد للشباب العربي

9/19/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت الجزائر بمقترح إنشاء اتحاد للشباب العربي على أن يتم توسيع النقاش لإثرائه من قبل اللجنة الفنية الشبابية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربي خدمة للشباب العربي.


جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرحمن حماد، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس)، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربي والذي تعد الجزائر عضوًا فيه.


وبحسب بيان وزارة الشباب الجزائرية، بحث الوزير الجزائري، خلال هذا الاجتماع، الاستراتيجية العربية للشباب والسلام و الأمن التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، وذلك قبل عرضها في الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها بنواكشوط من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.


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