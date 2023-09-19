الجزائر ترحب بمقترح إنشاء اتحاد للشباب العربي

الجزائر ترحب بمقترح إنشاء اتحاد للشباب العربي
التاريخ
9/19/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت الجزائر بمقترح إنشاء اتحاد للشباب العربي على أن يتم توسيع النقاش لإثرائه من قبل اللجنة الفنية الشبابية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربي خدمة للشباب العربي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرحمن حماد، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس)، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربي والذي تعد الجزائر عضوًا فيه.
وبحسب بيان وزارة الشباب الجزائرية، بحث الوزير الجزائري، خلال هذا الاجتماع، الاستراتيجية العربية للشباب والسلام و الأمن التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، وذلك قبل عرضها في الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها بنواكشوط من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.
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