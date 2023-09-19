ميقاتي يعرب عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين
التاريخ
9/19/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن قلق بلاده من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقر الأمانة العامة في نيويورك.
ووجه ميقاتي الشكر للأمم المتحدة على دعمها للبنان على الصعد كافة، بالإضافة، كما شكر الأمين العام لدعمه للموقف اللبناني خلال عملية تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أواخر الشهرالماضي.
وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الدولية، داعيًا الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.
وخلال اللقاء، جدد جوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني، معربًا عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين.
وأكد جوتيرش أنه سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرًا في لبنان وحل أزمة النازحين.
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