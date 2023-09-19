ميقاتي يعرب عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقر الأمانة العامة في نيويورك.



ووجه ميقاتي الشكر للأمم المتحدة على دعمها للبنان على الصعد كافة، بالإضافة، كما شكر الأمين العام لدعمه للموقف اللبناني خلال عملية تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أواخر الشهرالماضي.



وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الدولية، داعيًا الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.



وخلال اللقاء، جدد جوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني، معربًا عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين.



وأكد جوتيرش أنه سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرًا في لبنان وحل أزمة النازحين.