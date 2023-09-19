مرصد الزلازل الأردني: هزة أرضية بقوة 2.7 بمنطقة وادي عربة جنوبي البلاد

مرصد الزلازل الأردني: هزة أرضية بقوة 2.7 بمنطقة وادي عربة جنوبي البلاد
التاريخ
9/19/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد مرصد الزلازل الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 2.7ML على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي عربة جنوبي الأردن.
وأوضح المرصد - في بيان له - أنه تم تسجيل الزلزال في تمام الساعة: 10:26:36 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبعمق 2.3km.
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