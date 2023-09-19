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وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكندية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/19/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم
مع نظيرته الكندية "ميلاني جولي" على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.



وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم السيد وزير الخارجية بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً باستقبال مصر لحوالي 310 آلاف مواطناً سودانياً حتى تاريخه. كما تناول الوزير شكرى أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى الحاجة لاسهام مختلف الدول، ومنهم كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة.



وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرة الكندية أشارت لاهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن. كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.







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