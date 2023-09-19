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رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشيخة تشهد صحوة علمية لتجديد الخطاب الدينى

9/19/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة شيخ المشايخ ورئيس المجلس الأعلى الدكتور عبد الهادى القصبى سلسلة من الندوات والمحاضرات تستمر لمدة 10 أيام بمشاركة 10 من علماء الدين، لإلقاء 20 محاضرة بواقع محاضرتين يوميا بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك فى إطار دور المشيخة التنويرى لأبناء الطرق والمصريين جميعا والطلبة الدارسين بجامعات مصر ومعاهدها المختلفة من مختلف دول العالم،
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل .


وأضاف أن المشيخة خلال الشهور الماضية برئاسة الدكتور القصبى بدأت فى إجراء هيكلة وعدد من الإصلاحات وإنشاء العديد من القطاعات المختلفة لدعم رسالة التصوف السمح، وجاءت تلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية بحضور أكثر من 100 مشارك بعد أن تقدم لحضور الندوة مجانا أكثر من 500 مشارك، مؤخرا وتعد تلك الندوات نشاطا مميزا وأداءا متطورا للمشيخة العامة للطرق الصوفية داخل وخارج مصر كمؤسسة مصرية تهدف لنشر الخطاب الوسطى.


وأعلن
قنديل، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لن تكتفى بتلك المحاضرات فى مبادئ العلوم الشرعية وسوف يعقبها سلسلة من الندوات والمحاضرات لكبار العلماء أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور على جمعة والدكتور محمد أبو هاشم والدكتور فتحى حجازى من عدة محاضرات تستهدف احياء وتبسيط العلوم الشرعية لجموع المصريين و أيضا هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات تتضمن محاضرات فى إدارة الأعمال لتحسين العمل الإدارى لأبناء الطرق الصوفية جميعا .


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