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الشاطئ المخفى وشلالات الدم.. أغرب 4 ظواهر طبيعية حول العالم.. إنفوجراف

9/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من إبهار الطبيعة لنا بالجمال الخلاب هناك أيضا عدد من الظواهر الغريبة التي تجعلنا منبهرين بما تكشفه الطبيعة لنا، ويستعرض اليوم السابع أبرز تلك الظواهر الغريبة، الموجودة حول العالم، وفقاً لما نشره موقع "Holidify".


شلالات الدم فى القارة القطبية الجنوبية

شوهد لأول مرة عام 1911 فى الجزء الشرقى من القارة القطبية الجنوبية وبالتحديد فى وادى ماكموردو الجاف واكتشفوا أن سبب اللون الأحمر بالنهر "الحديد المؤكسد فى المياه المالحة".



 الشاطئ المخفى

يقع على بعد بضعة أميال فقط من ساحل المكسيك ونتج عن تفجير قامت به الحكومة كجزء من التدريب على التصويب ليصبح الشاطئ الآن وجهة أحلام كل عاشق



 الفقاعات المجمدة فى كندا

يمكنك رؤيتها فى الشتاء فى بحيرة أبراهام فى ألبرتا وتحدث هذه الظاهرة عندما ينحصر غاز الميثان تحت الماء ويتجمد وتنفجر الفقاعات بشكل طبيعى فى بداية الربيع



 البحيرة الوردية فى أستراليا

بحيرة هيلير الوردية حيرت الجميع لأن مياهها ذات لون وردى زاهى ويبلغ طولها 600 متر وعرضها 250 مترا وتم اكتشاف هذه الظاهرة عام 1802 ولا يزال سبب لونها مجهولا




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