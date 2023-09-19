الجيزة: رفع 400 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بحى الطالبية





وأسفرت الحملات تحت إشراف أشرف تامر رئيس حي الطالبية، عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العريش وسهل حمزة وجعفر وضياء وزهني والمحولات والعروبة وضيف الله والثلاثيني والعمدة واستوديو مصر، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.





وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.