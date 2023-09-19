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الجيزة: رفع 400 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بحى الطالبية

9/19/2023 2:33:02 PM
(MENAFN- Youm7) شن حي الطالبية حملات مكبرة لرفع التعديات من الطريق العام ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


وأسفرت الحملات تحت إشراف أشرف تامر رئيس حي الطالبية، عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العريش وسهل حمزة وجعفر وضياء وزهني والمحولات والعروبة وضيف الله والثلاثيني والعمدة واستوديو مصر، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.


وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.


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