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وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تستدعى السفير الروسى حول زيارة كيم لموسكو

9/19/2023 2:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) استدعت الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي في سيئول أندريه كوليك على خلفية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا مؤخرا.

جاء ذلك فيما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حيث يشير التقرير إلى أن السفير الروسي استمع "باهتمام" إلى موقف الحكومة الكورية الجنوبية، ووعد بنقله "بدقة" إلى الحكومة الروسية.

وقد غادر زعيم كوريا الشمالية يوم الأحد، روسيا بعد زيارة أظهرت العلاقة الوثيقة التي باتت تجمعه ببوتين، وسط مخاوف غربية من تعاون عسكري بين البلدين قد يعزز موقف موسكو خلال حربها في أوكرانيا.

من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن زيارة كيم الأخيرة إلى روسيا ستتألق طويلا في التاريخ وستعزز الوحدة العسكرية بين البلدين بينما ستفتح فصلا جديدا في علاقاتهما.

يشار إلى أن بيونج يانج وموسكو تخضعان لعقوبات دولية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتجارب كوريا الشمالية النووية.


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