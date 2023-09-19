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منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تسجيل بريطانيا أعلى معدلات التضخم بين مجموعة الـ7

9/19/2023 2:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اقتصاد المملكة المتحدة من المقرر أن يسجل أعلى معدل للتضخم خلال العام الجاري 2023 بين معدلات اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع.


ووفقا لتوقعات جديدة للمنظمة أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، فإن هناك زيادة في متوسط معدل التضخم المتوقع للمملكة المتحدة لعام 2023 مقارنة بتقديراتها للعام السابق 2022.


كما خفض الاقتصاديون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة بشكل طفيف للعام المقبل 2024 وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن نمو الاقتصادات العالمية كان أفضل من المتوقع في بداية العام الجاري، ولكن من المتوقع أن يكون معتدلاً بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي تم إدخالها في العديد من البلدان كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم.


وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها تتوقع أن يبلغ التضخم في المملكة المتحدة 7.2% لعام 2023، مما يزيد من توقعاتها السابقة البالغة 6.9% عن يونيو الماضي، وسيكون هذا هو أسرع معدل عبر مجموعة السبع وثالث أسرع معدل عبر مجموعة العشرين.


وفي العام الماضي، شهدت المملكة المتحدة متوسط تضخم بلغ 9.1% مع ذروته التي بلغت 11.1%.


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