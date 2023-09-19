الخارجية الروسية: سفارتنا فى لاتفيا تراقب الترحيل المحتمل لمواطنينا
التاريخ
9/19/2023 2:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن السفارة الروسية في لاتفيا تراقب عن كثب الوضع مع الترحيل المحتمل للروس من لاتفيا لمنع الأمور من التحول نحو الأسوأ.
وأضافت زاخاروفا "بحسب وكاله تاس الروسية ": "نراقب عن كثب إلغاء تصاريح الإقامة والترحيل المحتمل للمواطنين الروس من لاتفيا"، مؤكدة أن "السفارة الروسية هناك تراقب هذا الوضع يوميًا وتقدم الدعم القنصلي والقانوني اللازم لمواطنينا الخاضعين لسلطتها".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوضع من اتخاذ منعطف كارثي في المستقبل، وسيتم تحليل هذا الأمر بدقة من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية
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