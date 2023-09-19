Tuesday, 19 September 2023 11:58 GMT

الخارجية الروسية: سفارتنا فى لاتفيا تراقب الترحيل المحتمل لمواطنينا

9/19/2023 2:32:59 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن السفارة الروسية في لاتفيا تراقب عن كثب الوضع مع الترحيل المحتمل للروس من لاتفيا لمنع الأمور من التحول نحو الأسوأ.

وأضافت زاخاروفا "بحسب وكاله تاس الروسية ": "نراقب عن كثب إلغاء تصاريح الإقامة والترحيل المحتمل للمواطنين الروس من لاتفيا"، مؤكدة أن "السفارة الروسية هناك تراقب هذا الوضع يوميًا وتقدم الدعم القنصلي والقانوني اللازم لمواطنينا الخاضعين لسلطتها".


وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوضع من اتخاذ منعطف كارثي في المستقبل، وسيتم تحليل هذا الأمر بدقة من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية


MENAFN19092023000132011024ID1107101245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث