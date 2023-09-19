الخارجية الروسية: سفارتنا فى لاتفيا تراقب الترحيل المحتمل لمواطنينا

وأضافت زاخاروفا "بحسب وكاله تاس الروسية ": "نراقب عن كثب إلغاء تصاريح الإقامة والترحيل المحتمل للمواطنين الروس من لاتفيا"، مؤكدة أن "السفارة الروسية هناك تراقب هذا الوضع يوميًا وتقدم الدعم القنصلي والقانوني اللازم لمواطنينا الخاضعين لسلطتها".



وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوضع من اتخاذ منعطف كارثي في المستقبل، وسيتم تحليل هذا الأمر بدقة من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية