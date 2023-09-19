الدفاع الروسية: 600 قتيل وجريح من القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة



وأفادت وزارة الدفاع الروسيةـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ بأن القوات الروسية قضت على 290 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيا، فيما تمكنت من صد 3 هجمات والقضاء على 65 جنديا في اتجاه كراسني ليمان في مقاطعة لوجانسك بإقليم الدونباس شرقي أوكرانيا.





وأضاف البيان: أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت أيضا لهجومين للجيش الأوكراني، وتمكنت من القضاء على أكثر من 220 جنديا، ودمرت ثلاثة مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، كما أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من نوع "سو-25" في مقاطعة زابوروجيا، و38 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة، مشيرا إلى اعتراض 16 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من نظام "هيمارس" الأمريكي.