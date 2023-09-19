العمراوى حكما لمباراة الداخلية و إنبي و القاضى للمقاولون والبلدية

بينما يدير مباراة المقاولون و بلدية المحلة هشام القاضي و شريف عبدالله و حسن رمضان و حماده القلاوي و محمد سلامه

حكم فيديو و حسني سلطان .

بينما يدير مباراة سموحه و الجونة كلا من محمد العتباني و هاني خيري و أحمد لطفي و محمد الغازي و محمود الدسوقي حكم فيديو و أحمد فهيم مساعد حكم فيديو.

استقر أحمد سامي، المدير الفنى لفريق سموحة، على اختيار 21 لاعبًا لمباراة الجونة المقرر لها غداً الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الإسكندرية ببطولة الدوري .

وجاءت قائمة سموحة كالآتي: -



الهانى سليمان وحسين تيمور، ومحمد المغربى وأحمد حكم حسين فيصل وفادي فريد والحسن دحدوح وشريف رضا ومحمود وحيد ومحمد عصام ومحمد سعيد وإسلام جابر وحمدى علاء وحسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد جمال ومحمد مصطفى "ميدو" وأحمد خالد وإيمانول وعمر قلاده وعبد الطيف قسو.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.

وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة

والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.