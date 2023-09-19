الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدورى برباعية فى المصري.. فيديو

سجل رباعية الأهلي ، رضا سليم

وبيرسي تاو "هدفين"

وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الاهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي الجمعة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل

الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو،

أنتوني موديست ورضا سليم.

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من : محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي

ومحمد الشامي.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين ولم يشهد أول 15 دقيقة خطورة على مرمى الفريقين تقريباً وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً ونال جولدي اباه بطاقة صفراء أشهرها له الحكم محمد عادل بسبب الخشونة مع رضا سليم.

تواصل الأداء في وسط الملعب مع محاولات هجومية من المصري الذي كان أكثر سيطرة على منطقة وسط الملعب ولعب بيرسي تاو كرة عرضية وصلت لـ موديست لكن دفاع المصري تدخل وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ حسين السيد "مارسيلو" لاعب المصري للخشونة مع محمد هاني في الدقيقة 25 ويتواصل الأداء المتوسط من الفريقين.

حاول الأهلي الوصول إلى مرمى الفريق البورسعيدي وانطلق رضا سليم بهجمة من ناحية اليسار ويتعرض للعرقلة من باهر المحمدي لاعب المصري

فيقوم محمد عادل بإشهار بطاقة صفراء للمحمدي.

ونشط أداء الاهلي في الدقائق الأخيرة وسجل رضا سليم هدفاً لفريقه في الدقيقة 43 من تسديدة قوية ، بعدها نشط أداء الفريقين إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب

الاهلى

الذي واصل الضغط الذي انهى به الشوط الأول ، وتعرض باهر المحمدي للطرد بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية بسبب الخشونة مع امام عاشور في الدقيقة 53 ، وتوقف اللقاء بسبب تلقي محمود جاد العلاج إثر إصابة تعرض لها.

وأنقذ مدافع المصري كرة كادت تسكن الشباك سددها موديست في الدقيقة 57، وعاد المصري للظهور مرة أخرى ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة .

واصل الأهلي الضغط وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 69 بعد تمريرة من محمد هاني، وحاول المصري بعد الهدف الثاني الدخول في أجواء المباراة

لكن الأهلي حسم اللقاء بتسجيل هدف ثالث عن طريق بيرسي تاو الذي تلقى تمريرة رائعة من امام عاشور سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وتعرض بيرسي تاو لإصابة بسيطة وأستكمل اللقاء ، قبل أن يُجري كولر مدرب الأهلي خمسة تغييرات دُفعة واحدة في الدقيقة 81 بنزول ، كلاً من : طاهر محمد طاهر بدلاً من موديست وكريم فؤاد بدلاً من محمد هاني ومروان عطية بدلاً من أحمد نبيل كوكا ووأفشة بدلاً من امام عاشور ، وأحمد عبد القادر بدلاً من رضا سليم.

وبذلك يظهر كريم فؤاد لأول مرة بعد تماثله للشفاء من إصابة الصليبي التى تعرض لها قبل نحو سبعة أشهر ، وتشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء سيطرة من الأهلي الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 89 عن طريق كريم فؤاد من تمريرة رائعة "بالكعب" من أحمد عبد القادر

ويواصل الأهلي الضغط الهجومي إلى أن ينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي برباعية نظيفة.