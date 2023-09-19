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بيرسى تاو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى و المصرى

9/19/2023 2:32:56 PM
(MENAFN- Youm7) حصد بيرسي تاو، لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه الأهلي أمام المصري في اللقاء الذى انتهي برباعية نظيفة في الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2023 – 2024 .

ونجح بيرسي تاو في إحراز هدفين خلال مباراة فريقه أمام المصري .

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي رحلة الدفاع عن بطولة الدوري التي يحمل لقبها بفوز عريض على المصري برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ، رضا سليم
وبيرسي تاو "هدفين"
وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88 ، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الاهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي الجمعة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل
الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو،
أنتوني موديست ورضا سليم.


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