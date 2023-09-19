شاهد رباعية الأهلى فى المصرى البورسعيدى بأولى جولات الدورى

سجل رباعية الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الأهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل

الأهلي ، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو،

أنتوني موديست ورضا سليم.

فيما ضم تشكيل المصري كلاً من: محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي

ومحمد الشامي.