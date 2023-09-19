روسيا ترحب بجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق ثابت وطويل المدى لوقف إطلاق النار باليمن

روسيا ترحب بجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق ثابت وطويل المدى لوقف إطلاق النار باليمن
التاريخ
9/19/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 19 - 9 (كونا) -- رحبت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى التوصل لاتفاق ثابت وطويل المدى لوقف إطلاق النار في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو ترحب بالجهود التي تقوم بها الرياض على المسار اليمني والرامية إلى بلورة حلول تحظى بالاجماع حول القضايا الخلافية الأساسية بما في ذلك آلية دفع رواتب موظفي الدولة وتوزيع عائدات صادرات النفط.
وأعرب البيان عن الأمل في أن تساهم الدورة الجديدة من المفاوضات بين الرياض وصنعاء بوساطة عمانية في تعزيز نظام وقف إطلاق النار وأن تشكل خطوة هامة على طريق بلورة رؤية لبناء الدولة بعد انتهاء النزاع في اليمن في إطار حوار وطني شامل تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلي جميع القوى السياسية الفاعلة هناك.
وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة إلى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود السعودية وعمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)
ا س / م م ج
MENAFN19092023000071011013ID1107101238
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