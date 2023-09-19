Tuesday, 19 September 2023 11:57 GMT

روسيا ترحب بجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق ثابت وطويل المدى لوقف إطلاق النار باليمن

9/19/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 19 - 9 (كونا) -- رحبت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى التوصل لاتفاق ثابت وطويل المدى لوقف إطلاق النار في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو ترحب بالجهود التي تقوم بها الرياض على المسار اليمني والرامية إلى بلورة حلول تحظى بالاجماع حول القضايا الخلافية الأساسية بما في ذلك آلية دفع رواتب موظفي الدولة وتوزيع عائدات صادرات النفط.
وأعرب البيان عن الأمل في أن تساهم الدورة الجديدة من المفاوضات بين الرياض وصنعاء بوساطة عمانية في تعزيز نظام وقف إطلاق النار وأن تشكل خطوة هامة على طريق بلورة رؤية لبناء الدولة بعد انتهاء النزاع في اليمن في إطار حوار وطني شامل تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلي جميع القوى السياسية الفاعلة هناك.
وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أنها وجهت دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة إلى الوصول لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة برعاية المملكة وسلطنة عمان.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذه الدعوة تأتي استمرارا لجهود السعودية وعمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)

ا س / م م ج




MENAFN19092023000071011013ID1107101238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث