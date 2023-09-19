العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمعالجة قضية اللاجئين

العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمعالجة قضية اللاجئين
التاريخ
9/19/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمعالجة الأوضاع الصعبة للاجئين الذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي والجوع بشكل يومي.
وقال الملك عبدالله في كلمته أمام الجمعية العامة في مناقشتها العامة رفيعة المستوى لدورتها 87 إن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث سكان الأردن مشيرا إلى الخطر وعدم اليقين الذي يواجهه مئات الآلاف منهم بسبب تخفيض الدعم.
وأكد في هذا الصدد أن بلاده جادة في القيام بواجبها تجاه المحتاجين وأنها تبذل قصارى جهدها لتأمين حياة كريمة للاجئين لافتا إلى "استضافة الأردن 4ر1 مليون سوري نصفهم تحت سن ال18".
وأضاف أن بلاده تشارك اللاجئين السوريين موارده الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعامل مع اللاجئين "لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حذر العاهل الأردني من استمرار المعاناة في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشيرا إلى أن "نيران الصراع لا تزال مشتعلة بعد مرور سبعة عقود ونصف".
وشدد على استحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إذا استمرت "الضبابية التي تحيط بمستقبل الفلسطينيين الذين يعيش خمسة ملايين منهم تحت الاحتلال بلا حقوق ولا حرية في التنقل ولا قرارات لهم في إدارة شؤون حياتهم".
ولفت في هذا الصدد إلى قرارات الأمم المتحدة - منذ بداية هذا الصراع - التي تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني في مستقبل ينعم بالسلامة والكرامة والأمل مؤكدا أن تلك القرارات هي "جوهر حل الدولتين والسبيل الوحيد نحو السلام الشامل والدائم".
وأكد على حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية "لتعيش بأمن وسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل".
وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية أكد العاهل الأردني أيضا أن بلاده تواصل التزامها بالمحافظة على هوية مدينة القدس "التي لا تزال تشكل بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين". (النهاية)
ع س ت / م م ج
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