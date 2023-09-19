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العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمعالجة قضية اللاجئين

9/19/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمعالجة الأوضاع الصعبة للاجئين الذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي والجوع بشكل يومي.
وقال الملك عبدالله في كلمته أمام الجمعية العامة في مناقشتها العامة رفيعة المستوى لدورتها 87 إن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث سكان الأردن مشيرا إلى الخطر وعدم اليقين الذي يواجهه مئات الآلاف منهم بسبب تخفيض الدعم.
وأكد في هذا الصدد أن بلاده جادة في القيام بواجبها تجاه المحتاجين وأنها تبذل قصارى جهدها لتأمين حياة كريمة للاجئين لافتا إلى "استضافة الأردن 4ر1 مليون سوري نصفهم تحت سن ال18".
وأضاف أن بلاده تشارك اللاجئين السوريين موارده الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعامل مع اللاجئين "لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حذر العاهل الأردني من استمرار المعاناة في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشيرا إلى أن "نيران الصراع لا تزال مشتعلة بعد مرور سبعة عقود ونصف".
وشدد على استحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إذا استمرت "الضبابية التي تحيط بمستقبل الفلسطينيين الذين يعيش خمسة ملايين منهم تحت الاحتلال بلا حقوق ولا حرية في التنقل ولا قرارات لهم في إدارة شؤون حياتهم".
ولفت في هذا الصدد إلى قرارات الأمم المتحدة - منذ بداية هذا الصراع - التي تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني في مستقبل ينعم بالسلامة والكرامة والأمل مؤكدا أن تلك القرارات هي "جوهر حل الدولتين والسبيل الوحيد نحو السلام الشامل والدائم".
وأكد على حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية "لتعيش بأمن وسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل".
وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية أكد العاهل الأردني أيضا أن بلاده تواصل التزامها بالمحافظة على هوية مدينة القدس "التي لا تزال تشكل بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين". (النهاية)

ع س ت / م م ج




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