استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة
التاريخ
9/19/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة (خان يونس) الواقعة جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن شابا فلسطينيا استشهد شرق مدينة (خان يونس) فيما أصيب 11 آخرون بجروح مختلفة من بينها واحدة خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وكانت عدد من التجمعات الشبابية الفلسطينية قد دعت للتظاهر على الحدود الشرقية لقطاع غزة نصرة للأقصى ورفضا لاقتحام من قبل المستوطنين.
وقام عشرات الشبان الفلسطينيين بالقاء الحجارة وأشعلوا إطارات السيارات في مناطق مختلفة على حدود غزة في حين قابلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز. (النهاية)
واب / م م ج
MENAFN19092023000071011013ID1107101236
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