Tuesday, 19 September 2023 11:57 GMT

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

9/19/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة (خان يونس) الواقعة جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن شابا فلسطينيا استشهد شرق مدينة (خان يونس) فيما أصيب 11 آخرون بجروح مختلفة من بينها واحدة خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وكانت عدد من التجمعات الشبابية الفلسطينية قد دعت للتظاهر على الحدود الشرقية لقطاع غزة نصرة للأقصى ورفضا لاقتحام من قبل المستوطنين.
وقام عشرات الشبان الفلسطينيين بالقاء الحجارة وأشعلوا إطارات السيارات في مناطق مختلفة على حدود غزة في حين قابلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز. (النهاية)

واب / م م ج




MENAFN19092023000071011013ID1107101236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث