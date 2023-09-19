Tuesday, 19 September 2023 11:57 GMT

وزير (الشباب): دعم البرامج التنموية الموجهة للشباب لتشجعيهم على الحوار البناء وقوة الكلمة

9/19/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أهمية دعم البرامج التنموية الموجهة للشباب لتشجعيهم على الحوار البناء وقوة الكلمة لتنمية شخصياتهم والاستثمار بطاقاتهم لضمان جودة أدائهم عند الانتقال لميدان العمل.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العيبان اليوم الثلاثاء عقب رعايته وحضوره لملتقى (قوة الكلمة للمناظرات) الذي تنظمه جامعة الكويت بالتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات الذي أقيم بمركز المؤتمرات بجامعة الكويت بحضور مدير الجامعة بالانابة الدكتور فايز الظفيري وعدد كبير من الاساتذة وطلبة الجامعات الكويتية.
وقال العيبان إن رعاية الدولة لمثل هذه الملتقيات تأتي لدعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها جامعة الكويت لتنظيم مثل هذه البرامج وتشجيع الشباب على المشاركة بها نظرا لإسهاماتها المهمة بتنمية العقول الشبابية وتوسيع إدراكها لتجعل منهم شبابا ناضجا قولا وعملا.
وتقدم بعميق الشكر لجامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة وللفريق الوطني للمناظرات على هذا التنظيم المميز للملتقى معربا عن تمنياته بنجاح الحلقات النقاشية وورش العمل التي تقام على مدى أيام الملتقى الثلاث.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح مماثل إن الهيئة معنية بتعزيز المساحات أمام الشباب المبادر لتعزيز قدراتهم على البحث والدراسة وابداء الرأي وممارسة التفكير الناقد ما يعمل على صقل شخصياتهم القيادية.
ولفت السبيعي إلى أن عقد هذه الملتقيات في مجال المناظرات يؤكد اهتمام الدولة بالشباب والذي أثمر عن فوز الفريق الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي اختتمت قبل اسابيع في دولة قطر.
من جهته قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور جاسم الحمدان في كلمته بافتتاح الملتقى إن تنظيم العمادة لهذا الملتقى الشبابي يعكس حرص الجامعة على دعم فئة الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمعرفية.
وذكر الحمدان أن هذه اللقاءات تتيح الفرصة للشباب من الطلبة وغيرهم للتعبير عن الرأي وتنمية احترام الرأي الآخر وتطوير مهارات الاستماع والتحليل والنقد إضافة إلى صقل مهارة التعبير وتجميع الأفكار وانتقائها وتنمية مهارات البحث والاطلاع من خلال تعلم أهم المعايير الأساسية لفن الحوار والمناظرة.
وأوضح أن ملتقى (قوة الكلمة) يتضمن برنامجا متكامل ما بين ورش تدريبية ومعرفية وحلقة حوارية ومناظرة جماهيرية ومعرضا للأندية المهنية والجامعات مشيدا بالمشاركة المميزة من عدد من مؤسسات الدولة بالملتقى وكذلك الاقبال الشبابي المتميز للمشاركة فيه.
بدوره قال المنسق العام للملتقى فهد السبيعي في كلمة مماثلة إن من أهداف هذا الملتقى ربط المناظرات بكل تخصصات الطلبة العلمية والادبية.
وبين السبيعي أن الملتقى يسعى أيضا لخلق بيئة داعمة للمناظرات تجمع الطلاب والاساتذة في الجامعات والكليات والمدارس داعيا الطلبة والطالبات لحضور جلسات الملتقى والاستفادة من النقاشات الحوارات فيها. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




MENAFN19092023000071011013ID1107101235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث