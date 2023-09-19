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الكشف عن التعويذتين الرسميتين لبطولة العالم للألعاب المائية 2024 في الدوحة

9/19/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 9 (كونا) -- كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة 2024 اليوم الثلاثاء عن التعويذتين الرسميتين للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير المقبل وهما (نهم) القرش الحوتي القطري المرح و(ميفرة) الشعبة المرجانية المبتسمة والناطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن (نهم وميفرة) يرتبطان بشكل وثيق بتراث قطر العريق كما أنهما يمثلان شمولية بطولات العالم للألعاب المائية والتزامها الراسخ بالترويج للاستدامة.
ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة التسويق والاتصال وحفل الافتتاح والختام لبطولة العالم للألعاب المائية الشيخة أسماء بنت ثاني قولها "نحن في غاية الحماس للتعريف ب(نهم وميفرة) بصفتهما التعويذتين الرسميتين لبطولة العالم للألعاب المائية في الدوحة 2024".
وأضافت أن هذان الثنائيان يعكسان مدى الشغف بالألعاب المائية والالتزام بأن تخلد البطولة في الأذهان ويحتفي بها الجميع متمنية أن يستمتع كل زائر إلى الدوحة بأوقات استثنائية بدءا من مشاهدة أفضل رياضيي العالم وهم يتنافسون للفوز بألقاب البطولة وصولا إلى التعرف على قطر وتاريخها العريق وثقافتها الأصيلة.
وذكرت الشيخة أسماء أن (نهم وميفرة) سيرحبان بالرياضيين والمشجعين القادمين من أكثر من 190 دولة لحضور البطولة كما أنهما سيلعبان دورا مهما في الترويج لأهمية العمل المستدام حيث يعد القرش الحوتي والشعب المرجانية مهمين للبيئة الحيوية من أجل سلامة مياه قطر كما "أنهما يذكراننا على الدوام بأن إحداث التغيير الإيجابي يأتي فقط من خلال العمل المشترك".
ويعد القرش الحوتي (نهم) أكبر سمكة في العالم وهو يتواجد بكثافة في مياه قطر الآمنة وسيكون حاضرا على الدوام خلال البطولة لترفيه الحشود والمشجعين والتأكد من أن الجميع موضع ترحيب في الدوحة.
بينما تعكس (ميفرة) حيوية وتنوع بيئة الشعب المرجانية وستسعى للتوعية بأهمية حماية محيطاتنا كما أنها ستساعد في إضاءة البطولة.
وتستضيف (قبة أسباير) و(ميناء الدوحة القديم) و(مجمع حمد للرياضات المائية) منافسات النسخة ال21 من بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة ما يزيد عن 2600 من أفضل رياضيي العالم من أكثر من 190 دولة يتنافسون في 6 رياضات مائية مختلفة هي السباحة والغطس والغطس العالي وكرة الماء والسباحة الإيقاعية والسباحة في المياه المفتوحة.
وتنظم البطولة في الدوحة للمرة الأولى وذلك بعدما استضافت فعاليات مائية مختلفة خلال السنوات الماضية ومنها النسخة ال12 من بطولة العالم للسباحة في حوض صغير (25 مترا) عام 2014 وتسع نسخ من كأس العالم للسباحة وأربع بطولات للعالم في ماراثون السباحة وبطولة العالم للغطس في عام 2009.
كما توفر البطولة فرصة ذهبية للأبطال المميزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
يذكر أن بطولة العالم للألعاب المائية قد نظمت للمرة الأولى عام 1973 بهدف تطوير الألعاب المائية وترويجها حول العالم ومنذ إطلاقها تحولت إلى إحدى الفعاليات التي ينتظرها جمهور الرياضة بشغف. (النهاية)

س س س / م م ج




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