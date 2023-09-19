الكشف عن التعويذتين الرسميتين لبطولة العالم للألعاب المائية 2024 في الدوحة

الكشف عن التعويذتين الرسميتين لبطولة العالم للألعاب المائية 2024 في الدوحة
التاريخ
9/19/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 9 (كونا) -- كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة 2024 اليوم الثلاثاء عن التعويذتين الرسميتين للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير المقبل وهما (نهم) القرش الحوتي القطري المرح و(ميفرة) الشعبة المرجانية المبتسمة والناطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن (نهم وميفرة) يرتبطان بشكل وثيق بتراث قطر العريق كما أنهما يمثلان شمولية بطولات العالم للألعاب المائية والتزامها الراسخ بالترويج للاستدامة.
ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة التسويق والاتصال وحفل الافتتاح والختام لبطولة العالم للألعاب المائية الشيخة أسماء بنت ثاني قولها "نحن في غاية الحماس للتعريف ب(نهم وميفرة) بصفتهما التعويذتين الرسميتين لبطولة العالم للألعاب المائية في الدوحة 2024".
وأضافت أن هذان الثنائيان يعكسان مدى الشغف بالألعاب المائية والالتزام بأن تخلد البطولة في الأذهان ويحتفي بها الجميع متمنية أن يستمتع كل زائر إلى الدوحة بأوقات استثنائية بدءا من مشاهدة أفضل رياضيي العالم وهم يتنافسون للفوز بألقاب البطولة وصولا إلى التعرف على قطر وتاريخها العريق وثقافتها الأصيلة.
وذكرت الشيخة أسماء أن (نهم وميفرة) سيرحبان بالرياضيين والمشجعين القادمين من أكثر من 190 دولة لحضور البطولة كما أنهما سيلعبان دورا مهما في الترويج لأهمية العمل المستدام حيث يعد القرش الحوتي والشعب المرجانية مهمين للبيئة الحيوية من أجل سلامة مياه قطر كما "أنهما يذكراننا على الدوام بأن إحداث التغيير الإيجابي يأتي فقط من خلال العمل المشترك".
ويعد القرش الحوتي (نهم) أكبر سمكة في العالم وهو يتواجد بكثافة في مياه قطر الآمنة وسيكون حاضرا على الدوام خلال البطولة لترفيه الحشود والمشجعين والتأكد من أن الجميع موضع ترحيب في الدوحة.
بينما تعكس (ميفرة) حيوية وتنوع بيئة الشعب المرجانية وستسعى للتوعية بأهمية حماية محيطاتنا كما أنها ستساعد في إضاءة البطولة.
وتستضيف (قبة أسباير) و(ميناء الدوحة القديم) و(مجمع حمد للرياضات المائية) منافسات النسخة ال21 من بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة ما يزيد عن 2600 من أفضل رياضيي العالم من أكثر من 190 دولة يتنافسون في 6 رياضات مائية مختلفة هي السباحة والغطس والغطس العالي وكرة الماء والسباحة الإيقاعية والسباحة في المياه المفتوحة.
وتنظم البطولة في الدوحة للمرة الأولى وذلك بعدما استضافت فعاليات مائية مختلفة خلال السنوات الماضية ومنها النسخة ال12 من بطولة العالم للسباحة في حوض صغير (25 مترا) عام 2014 وتسع نسخ من كأس العالم للسباحة وأربع بطولات للعالم في ماراثون السباحة وبطولة العالم للغطس في عام 2009.
كما توفر البطولة فرصة ذهبية للأبطال المميزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
يذكر أن بطولة العالم للألعاب المائية قد نظمت للمرة الأولى عام 1973 بهدف تطوير الألعاب المائية وترويجها حول العالم ومنذ إطلاقها تحولت إلى إحدى الفعاليات التي ينتظرها جمهور الرياضة بشغف. (النهاية)
س س س / م م ج
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