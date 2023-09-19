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(المرأة للتنمية): الكويت تحتضن احتفالية يوم السلام العالمي 25 الجاري

9/19/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 19 – 9 (كونا) -– أعلن معهد المرأة للتنمية والسلام عن احتضان الكويت لاحتفالية يوم السلام العالمي بنسخته الثامنة في 25 الجاري تحت شعار (العمل من أجل السلام.. طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية) والاجتماع الأول لشبكة المرأة العربية للسلام.
وقالت رئيسة المعهد كوثر الجوعان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن المعهد يحتفل سنويا باليوم العالمي للسلام والذي يصادف في 21 الجاري تأكيدا لمسيرة المعهد واختيارا لنهج الوطن بالجنوح نحو السلام و"للدور الوطني الموصول من شعبنا الطيب المسالم" وتأكيدا لرسالة الكويت التي تحملها نحو العالم بأكمله وهي رسالة السلام والإنسانية.
وأوضحت انه سيشارك في هذا الاحتفال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مبينة ان الكويت رائدة السلام وتمد يدها بالسلام لذا "دعونا أشقاء لنا من الدول العربية وهم نخبة رفيعة المستوى مهتمة بشؤون بناء وصناعة السلام".
وقالت الجوعان ان الاحتفال يتزامن مع مؤتمر القمة المعنى بأهداف التنمية المستدامة مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة "تقربنا من إرساء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا لا خوف فيها ولا عنف".
وأشارت الى انه يتزامن أيضا مع الذكرى السنوية ال75 لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وبينت أن هناك شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هذا الحدث الهام من أكثر من 11 دولة عربية وخليجية لإثراء ثلاث جلسات عمل حول الكويت ودورها المحوري في عملية السلام وسيناريوهات مستقبل الحضور النسائي في المنطقة العربية ودور النساء في مسارات السلام وقرار مجلس الأمن 1325.
وقالت ان هناك معرضا فنيا سيقام على هامش الاحتفال تحت عنوان (ريشة السلام) ويضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية لعدد من فناني الكويت.
وأعلنت عن إطلاق شبكة المرأة العربية للسلام ومقرها الكويت منوهة بأن الشبكة تابعة لإدارة المعهد ومن أهم قطاعاته الذي انطلقت منه الفكرة ويشارك في عضويتها حاليا شخصيات من أكثر من 15 دولة عربية.
وقالت إن الشبكة تعد أداة تقنية من أجل توحيد الجهود وتعبئة الطاقات الإنسانية وتوجيهها نحو غايات محددة مع ما يفترضه ذلك من تعاون الأعضاء وتوزيع الأدوار والتنسيق للعمل في مجال السلام من مشاركة في المفاوضات التي تستدعي وجودها الفاعل والمؤثر.
وبينت الجوعان أن الاجتماع الأول لعضوات الشبكة سيعقد صباح الأربعاء 27 الجاري معربة عن الأمل في أن يثمر هذا العمل وتلك الجهود تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان في العيش بكرامة وسلام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وحروب ودمار ونزوح وتشريد.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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