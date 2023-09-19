(الوطني للثقافة): معرض جزيرة فيلكا بالرياض يكشف طبقات التاريخ المدفونة في أعماقها

الرياض - 19 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بالتكليف الدكتور محمد الجسار اليوم الثلاثاء إن معرض جزيرة فيلكا يكشف طبقات التاريخ المدفونة في أعماق هذه الجزيرة الساحرة.

وأضاف الجسار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "معرض فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء" المقام في مدينة الرياض يدعو زواره إلى رحلة تشهد على الإمكانات اللامحدودة للروح الإنسانية في هذه الجزيرة منذ القدم.

وأوضح أن جزيرة فيلكا تتميز بموقع استراتيجي منذ ظهور مدينة (أور) المدينة العظيمة القديمة في بلاد ما بين النهرين خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد إذ تقع الجزيرة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال شرق مدينة الكويت و96 كيلومترا جنوبا حيث يصب نهرا دجلة والفرات في الخليج العربي.

وأفاد بأن "الجزيرة كانت بمثابة مفترق طرق للتأثيرات الثقافية والاقتصادية خلال فترات مهمة من التاريخ وكنموذج مصغر لتطور المجتمعات العالمية التي شكلتها التجارة مع بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس ووادي السند على مدى ال 4000 عام الماضية".

وبين أن الجزيرة تتمتع بالقدرة على عكس كيفية حصاد المجتمعات للمياه والموارد المحلية لخلق ما يسمى "الجنة الخضراء" في الخليج.

وذكر أن البعثة الأثرية الدنماركية إلى الكويت عام 1957 لم تكشف عن الكنوز المخبأة تحت الأرض فحسب بل قدمت أيضا رؤى قيمة عن الحياة الاجتماعية لأهالي فيلكا وتفاعلهم مع الطبيعة الخصبة لتربتهم من خلال تشكيل الأنظمة الاجتماعية التي تحيط بتدفق الخيرات المستمرة في هذه الجزيرة بالإضافة إلى التنظيم القروي العفوي الذي يتميز بالحكمة وقيم العدالة والمسؤولية تجاه هذه الأرض.

من جهته قال مدير برنامج الاقتصاد الابداعي وأحد أعضاء فريق التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس جابر القلاف إن الإرث الثقافي والطبيعي في جزيرة فيلكا يمثل امتدادا للهوية الوطنية وشاهدا على تاريخ الاستقرار البشري في الكويت الذي اكتسب صفة الانفتاح الثقافي والتعايش السلمي وقيمة عالية تتجاوز حدود الكويت تسهم بتشكيل الهوية وتاريخ الجزيرة الممتد لآلاف السنين.

وبين القلاف أن تقديم جزيرة فيلكا للمجتمع الدولي من خلال هذا المعرض يعتبر فرصة لاستعادة مكانتها العالمية وارتباطها بالثقافات المختلفة والمؤثرة قائلا "إننا أمام مسؤولية تاريخية لتقديم نموذج تنموي متكامل يوازن بين العناصر الثقافية والاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية والبيئية الأمر الذي يحتم وضع خطة بعناية بالغة وسياسات من شأنها أن تحافظ على روح الجزيرة وتضعها على الخارطة العالمية الثقافية وأن تكون محركا للدبلوماسية الناعمة لتحقيق الأهداف المشتركة مع الدول المجاورة وإقامة علاقات مستقرة بين مكونات المجتمع الدولي.

وأفاد القلاف بأن فريق ملف ترشيح المشهد الثقافي لجزيرة فيلكا المنبثق من لجنة التراث العالمي باليونيسكو لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قام بإعداد أطروحة بديلة لمستقبل تطوير جزيرة فيلكا ضمن برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي ال17.

وبين أن الأطروحة تؤكد على وضع مخطط هيكلي شمولي ومتكامل ليكون بمثابة أداة وطنية لإعادة تفعيل الإمتداد التاريخي وتعزيز الهوية والإرث الوطني للجزيرة.

ويفرد المعرض المقام على هامش أعمال الدورة ال45 للجنة التراث العالمي صورا لقطع واكتشافات أثرية تعود لأربعة عصور وهي العصر البرونزي - الدلموني والعصر الهلنستي والبارثي والعصر الاسلامي والعصر الساساني ما قبل الاسلام.

ودشن المعرض الذي بدأت فعالياته يوم الأول من أمس الأحد ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور محمد الجسار والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير الدكتور آدم الملا. (النهاية) خ ن ش / م م ج